Die Altmark erleben – eine Gegend, die zu den Top Ten der Radfahrregionen in Deutschland zählt. Auch hier dürfen für die Bloggerin gewisse Annehmlichkeiten nicht fehlen. An erster Stelle steht für sie eine gute Ausschilderung. Man möchte als Radreisender nicht Kilometer lange Umwege fahren müssen, weil eine Abbiegung falsch interpretiert worden ist, sagt sie.

Dabei ist sie auf ihrer jüngsten Tour auch in Dahrenstedt vorbeigekommen und hat sich den Kunsthof angesehen. Künstler und Herbergsvater Hejo Heussen hat gute Erfahrungen mit Radtouristen gemacht. Er empfiehlt, die Altmark von einem festen Punkt aus, als Sternfahrt, zu erkunden. So blieben die Gäste länger an einem Ort, was gut für die Hotels und Pensionen sei, aber auch das Erlebnis "Altmark" intensiver gestalte. "Der Altmark-Rundkurs oder das neue System laden ja gerade dazu ein, mehrere Tage weite Teile der Region zu erkunden. Wer allerdings auf dem Elberadweg unterwegs ist, der bleibt nur eine Nacht und will Strecke machen."