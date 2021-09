Seit Montag ist in der östlichen Altmark die diesjährige Altmark-Bloggerin unterwegs – zum ersten Mal auf einem E-Bike. Martina Schäfer soll bis Mittwoch gute Eindrücke sammeln und sie später im Internet veröffentlichen. Ihr Eintrag über die Altmark wird aber nicht vor Oktober erwartet.

"Ich freue mich sehr, in diesem Jahr einen weiteren Bereich der Altmark kennenzulernen", sagt Bloggerin Martina Schäfer vor der Reise. "Ganz gespannt bin ich darauf, dort mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Immerhin konnte ich Teile des tollen Radwegenetzes bei meinen bisherigen Erlebnissen in der Region schon mal in Augenschein nehmen. Umso schöner, nun dort selbst zu radeln."