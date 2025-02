Bei Jaqueline Fischer und für Bismark hat sich das Amt also überzeugen lassen. Auch, weil die Auswirkungen des geschlossenen Jugendfreizeitzentrums in dem Städtchen allzu deutlich waren: Vandalismus und Belästigung durch Lärm nahmen zu, genauso wie die Beschwerden der Anwohner. Auf dem Außengelände des Jugendfreizeitzentrums zerstörten junge Leute Teile der Spielgeräte.

Auch zahlreiche Eltern besuchten mit ihren Kindern die Einrichtung am vergangenen Sonnabend. Sie wisse ihre Tochter Miley hier in guten Händen, sagte eine Mutter MDR SACHSEN-ANHALT. Endlich seien die Zeiten vorbei, in denen das achtjährige Mädchen sich – bis aufs Tanztraining – zu Hause beschäftigen muss.

Das Jugendfreizeitzentrum in Seehausen hatte der Internationale Bund zum Jahreswechsel abgegeben. Auch dort entsprach das Gebäude, das dem Landkreis gehört, nicht mehr den Brandschutzvorschriften. Statt es zu sanieren, will es der Kreis verkaufen. Der IB sah keine Möglichkeit, die Arbeit an anderer Stelle in Seehausen weiterzuführen.