Altmark Gardelegen, Osterburg und Co: Knöllchen-Kulanz in der Adventszeit

Hauptinhalt

28. November 2024, 17:29 Uhr

In einigen Städten in der Altmark drücken die Ordnungshüter in der Adventszeit bei Parkvergehen ein Auge zu. So soll es in Gardelegen, Kalbe/Milde, Osterburg und der Einheitsgemeinde Bismark im Dezember Kulanzregelungen geben.