Es ist folglich noch Zeit , der Weizen nicht trocken genug, denn zu nass bedeutet hohe Trocknungskosten, zu trocken hingegen weniger Gewicht und damit weniger Gewinn. Der Weizen der altmärkischen GbR Wallstawe muss also noch reifen. Landwirt Fred Neuling leitet den Betrieb und ist damit verantwortlich für knapp 3.000 Hektar Land, 1.600 Kühe und Kälbchen sowie mehr als 60 Mitarbeiter. Der 34-jährige Geschäftsführer hofft in diesem Jahr auf eine Rekord-Weizenernte, hat zwei Drittel des Weizens, der noch nicht einmal geerntet ist, bereits verkauft. Neuling sagt: "Ich bereite natürlich oder gucke natürlich ständig, wie sind die Preise, gehen die Preise hoch, runter."

Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas und möchte in die EU. Sorgt das aus seiner Sicht für noch größeren Preisdruck? "Ob jetzt die Ukraine EU-Mitglied ist oder nicht, sehe ich bezogen auf den Weltmarktpreis Weizen, an dem wir uns auch orientieren und mit dem wir zu tun haben, keinen viel größeren Einfluss, als er jetzt auch hat", so Neuling. Der Fokus in Wallstawe liegt daher klar auf den heimischen Weizenfeldern.