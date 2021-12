Beim Stichwort "Landleben" kommen vielen sofort verschiedene Ideale in den Kopf: viel Ruhe, noch mehr Platz, grüne Natur – alles weitab der Hektik von überfüllten und stickigen Großstädten.

Alexander Meyer gewann den Studierendenpreis des Landkreises Stendal. Bildrechte: MDR/Jan-Malte Wagener Genau das fasziniert auch den 26-jährigen Studierenden Alexander Meyer: "Die Altmark ist dünn besiedelt und es gibt viele Möglichkeiten, hier weiter auszubauen. Hier kann man seinen Traum vom erschwinglichen Landleben umsetzen. Das ist auch mein Wunsch. Ich würde gern Tiere halten, da bietet es sich natürlich an, auf dem Land zu leben."



Meyer kommt gebürtig aus einem Dorf nahe Osnabrück in Niedersachsen und ist für sein BWL-Studium nach Stendal gezogen. Schnell ist ihm aufgefallen, dass die Altmark ein Problem mit schwindenden Einwohnerzahlen hat. "Da habe ich mir die Frage gestellt, warum das eigentlich so ist."

Studienpreis für Forschungsarbeit

Da ist das Ding! Bildrechte: MDR/Jan-Malte Wagener Dieser Frage hat Alexander Meyer eine Bachelorarbeit gewidmet. Für die hat er den Studierendenpreis des Landkreises Stendal gewonnen. Eine wichtige Erkenntnis der Arbeit: der Job bestimmt für viele Menschen den Wohnort, zieht die Leute in die Stadt.



"Wie will ich arbeiten, wie will ich leben? Wo will ich arbeiten, wo will ich leben? Aktuell sind diese Fragen noch untrennbar miteinander verbunden", analysiert der 26-Jährige. "Für die klassischen Bürojobs ist es aber nicht mehr nötig, jeden Tag ins Unternehmen zu fahren."

Corona als Wegbereiter für Homeoffice

Vor allem die Coronazeit habe den Menschen die Chancen der Heimarbeit vor Augen geführt. "Die Familie, die derzeit in Berlin wohnt, weil sie dort Arbeit hat, aber das Leben mit Kindern dort sehr ungünstig findet, hat in meiner Überlegung die Möglichkeit, in die Altmark zu ziehen. Und von hier aus für das Berliner Unternehmen zu arbeiten."