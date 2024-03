Sternenparks gibt es bislang nur vier in Deutschland. Das sind Gebiete mit einer besonders schützenswerten und nahezu intakten Nachtlandschaft. Die US-amerikanische Organisation "DarkSky International" verleiht diese Auszeichnung und damit wissen Sternenfans und -Profis weltweit, dort ist ein Dunkelheits-Hotspot, der sich hervorragend für Sternenbeobachtung eignet.



Doch um Sternenpark zu werden, erwartet "DarkSky International" umweltfreundliche Beleuchtungspläne, Kooperationen mit Hochschulen und Bildungseinrichtungen sowie ein permanentes Messprogramm der Lichtverschmutzung.



In Deutschland sind bislang vier Sternenparks von der amerikanischen Nichtregierungsorganisation "DarkSky International" ausgewiesen. Das sind: das Westhavelland in Brandenburg, in dessen Bereich auch der Ort Schollene in Sachsen-Anhalt zählt, der Nationalpark Eifel in Nordrhein-Westfalen, die Winklmoos-Alm bei Reit im Winkl und das Biosphärenreservat Rhön im Dreiländereck Thüringen, Hessen und Bayern.