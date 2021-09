Projekt Altmark-Dörfer sollen über Abholstationen versorgt werden

Geschlossene Geschäfte, keine Apotheke und eine zunehmend ältere Bevölkerung: In vielen ländlichen Regionen in Sachsen-Anhalts führt diese Mischung zu Versorgungsproblemen. Im Rahmen eines Projekts haben Osterburg und Seehausen im Landkreis Stendal nun eine Lösung entwickelt. Per App sollen alle möglichen Dinge bestellt und an Abholstationen geliefert werden. Zusätzliche Wege sollen nicht entstehen – dafür bestehende Routen verknüpft werden.