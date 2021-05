Alternatives Reisen Im Schulbus nach Portugal und Spanien

Vor einem Monat hat sich Marcus Hopfe den gelben Bus in Hamburg gekauft. Dieser war dort einige Jahre als Partybus unterwegs – und hat mittlerweile rund eine Million Milen (1,6 Millionen Kilometer) auf dem Tacho. Als er den Tachostand gesehen hatte, habe er etwas schlucken müssen, gibt er zu. 32.000 habe dort gestanden. Schlagartig sei ihm klargeworden, dass die 6-Ziffern-Anzeige längst die null ein zweites Mal passiert hatte. Er schlug beim Kauf trotzdem zu, auch weil ihm ein Freund versicherte: "So ein Lkw-Motor schafft auch noch einmal eine Million Meilen."

Mittlerweile steht der Bus in einer Werkstatt in Polkau bei Osterburg. "Wir haben den Bus Innen komplett leergeräumt", sagt der IT-Administrator. Wo sich bislang noch Pool-Dance-Stangen und eine Bar befanden, sollen nun auf zwei Etagen insgesamt acht Betten und eine Küche eingebaut werden.

Zu früheren Zeiten sind in dem Bus bis zu 60 Schulkinder transportiert worden, schätzt Hopfe ein. Wo genau in Amerika der Bus gefahren ist, weiß er gar nicht. "Das bekomme ich hoffentlich noch raus", sagt er. Was aber klar ist: Wer mit dem Bus unterwegs ist, der fällt auf. "Das ist auch der Zweck", sagt Hopfe. Für ihn ist der Umbau des Busses von einer fixen Idee zu einem Projekt gereift. Der 28-Jährige möchte das alternative Reisen unterstützen. "Es ist so ein Van-Life-Ding", sagt der IT-Spezialist, der sein Büro gerade erst von Leipzig zurück in seine Heimat im Elb-Havel-Winkel verlegt hat.