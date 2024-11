Anna Henschen hat sich bei der LEB auf Alphabetisierung und Sensibilisierung spezialisiert. Sie nennt zwei Beispiele: "Wir haben in unseren Kursen die Erfahrung gemacht, dass unsere Teilnehmenden sich davor fürchten, Formulare auszufüllen." Deshalb würden viele nicht zum Arzt gehen. Manche geraten in eine Schuldenfalle, weil sie die Verträge nicht lesen können. Es gäbe sogar Betrüger, die das ausnutzen in dem sie zum Beispiel den Betroffenen mehrere Handy-Verträge andrehen. Eine Kursteilnehmerin behilft sich mit einem Trick. Sie schickt die Amtsbriefe an ihren Cousin, der liest sie ihr dann vor.