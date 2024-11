Eine weitere Sensation könnte ein Befund in der Nähe des großen Taufbeckens sein. Hier zeigt sich eine Bodenveränderung, die darauf hindeutet, dass Markgraf Konrad von Brandenburg hier begraben liegt. Er starb im Jahre 1304. Sollte sich dies bestätigen, müsste die Geschichte umgeschrieben werden, denn bisher wird seine Grabstätte im Kloster Chorin vermutet. Dompfarrer Markus Schütte hält auch hier eine Beschreibung von Bernhard Ludwig Bekmann für plausibel. Bekmann schrieb im Jahr 1753, dass die Grabplatte 1711 an dieser Stelle hochgenommen und an der Wand angebracht wurde – dort ist sie heute noch immer zu sehen.