Der Fachbegriff sei "Stachelschwein Sceattas", altenglisch für Schatz, sagte die Archäologin und Numismatikerin Anika Tauschensky vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Die sieben Münzen seien die bislang am südöstlichsten gefundenen dieser Art: "Diese Münzen wurden häufig in Norddeutschland und entlang des Rheins sowie in England, Belgien, Frankreich und vereinzelt in Dänemark gefunden."