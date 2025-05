Sperlingsberg Baustelle in Stendal: Neue Funde erzählen vom Leben im Mittelalter

Hauptinhalt

28. Mai 2025, 18:38 Uhr

Was ein aus der Erde gebuddeltes Stückchen Leder alles erzählen kann, das wird am Sperlingsberg in Stendal erforscht. Wie die Fundstücke ausgewertet werden und was sie über das Leben in der alten Hansestadt erzählen können.