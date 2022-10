Mit der Übernahme ergänzt Mercer das eigene Geschäft auf dem europäischen Festland. Der kanadische Konzern betreibt in Thüringen eines der größten Sägewerke und in Thüringen sowie in Sachsen-Anhalt je ein Zellstoffwerk. Das in Arneburg geplante und bereits genehmigte Sägewerk wird nun allerdings später gebaut.