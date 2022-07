In Arneburg dauern die Löscharbeiten auf dem Gelände eines Zellstoffwerkes seit Freitag an. Am Montagmorgen bekämpfen Feuerwehrleute weiterhin Glutnester. Laut Leitstelle sind noch 17 Feuerwehren mit insgesamt 26 Fahrzeugen vor Ort. Es gehe vor allem darum, einen Haufen mit Holzhackschnitzel abzutragen. Später soll sich die Polizei den Brandort ansehen und zur Brandursache ermitteln.