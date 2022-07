In Arneburg entspannt sich nach dem Brand in einem Zellstoffwerk die Lage. Nach Angaben von Werksgeschäftsführer André Listemann ist die kritische Situation vorbei. Am Dienstag würden die Lager für Holzhackschnitzel geräumt, die vom Brand betroffen waren. Mit Radladern trage man Schicht für Schicht ab, um mögliche Glutnester zu finden, so Listemann. Die Feuerwehr überwache die Arbeiten. Listemann zufolge ist noch unklar, wann das Zellstoffwerk wieder normal arbeiten kann.