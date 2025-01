Er meint das am Hang verbliebene Erdreich, die restlichen Sträucher und Bäume, die dem Abrutschen im vergangenen Jahr noch standgehalten hatten. Weitere massive Regenfälle könnten die nächsten Erdmassen in Bewegung setzen. Denn der Hang des Burgbergs ist steil, auf dem Gestein im Untergrund hat sich eine vergleichsweise instabile Erd-Mischschicht gebildet. Der Hang müsse jetzt schnell so gesichert werden, sagte Architekt Damisch MDR SACHSEN-ANHALT, dass man auf dem Burgberg weiter wohnen bleiben kann. Außerdem müsse die Straße am Fuß des Hangs, die Promenade, passierbar bleiben. Das sei vor allem wichtig, damit im Notfall Einsatzkräfte die Straße nutzen könnten. Sie führt am Fuß des Burgbergs entlang in Richtung Marina, Elbwiesen und Hafengaststätte und ist im Alltag beliebt bei einheimischen Spaziergängern, Radtouristen und Besuchern der Stadt.

Bildrechte: Katharina Häckl/MDR