Yvonne Popke weiß gerade nicht, wo ihr der Kopf steht. Werktags, kurz vor zwölf mittags, gerade ertönte die Schulklingel zur großen, zur Mittagspause. Mehr als 40 aufgekratzte Grundschüler stürmen das benachbarte Hortgebäude; dort ist der Essensraum.

Das geht nicht ohne Lärm ab. Kindergeschrei, Stühle-Schrapeln auf dem Fußboden, Taschen plumpsen die Ecken. Da hinten streiten sich zwei, hier vorne lachen zwei andere laut. Ein Mädchen zieht Erzieherin Popke am Ärmel und fragt was. Das alles in dem großen Essenraum, der durch den Schall diesen Klangteppich noch anwachsen lässt.

Auf dem Pausenhof lärmen, streiten, spielen die Kinder. Selbst die Nachbarn hätten ihr gesagt, es sei wesentlich lauter als früher, sagt Yvonne Popke.

Kita-Mitarbeiter erleiden oft Hörschäden

Dieser überlaute Klangteppich jeden Tag – das führt zumindest bei ihr zu Hörschäden. Sie hat bereits nach einigen Monaten als Erzieherin im Grundschulhort in Iden einen leichten Tinnitus bekommen. Auch andere Kolleginnen klagen über Hörschäden, manche fallen wegen des damit verbundenen Stresses aus.

Hörschäden gehören zu den häufigsten Berufskrankheiten von Erzieherinnen und Erziehern in Deutschland, attestiert die Unfallkasse. Der zu akzeptierende Grenzwert des Lärms in Horten und Kitas liegt laut der Initiative "Pro Kita" bei 85 Dezibel. Häufig seien aber bis zu 117 Dezibel gemessen worden. Das sei Lärm, wie er von einer 100 Meter entfernten Kreissäge ertönt oder einem startenden Düsenjet in ähnlicher Entfernung. Bildrechte: picture alliance / dpa Themendienst | Kai Remmers

Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck dämmt Horte

Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck als Arbeitgeberin der Erzieherinnen und Erzieher ist dabei, die betreffenden Einrichtungen zu dämmen. In den Grundschulhorten in Iden und Arneburg seien bereits Dämm-Decken eingezogen worden, sagt Bürgermeister René Schernikau (parteilos). Allerdings verfüge die Kommune nicht über die Mittel, alle Einrichtungen gleichzeitig oder zeitnah zu modernisieren. Man käme nur Schritt für Schritt voran. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Deshalb hat Schernikau die Absprache mit dem Personalrat getroffen: Jede Erzieherin, jeder Erzieher hat Anspruch auf einen individuell von einer Fachfirma entwickelten Hörschutz. Die Gemeinde gibt pro Mitarbeiterin bis zu 200 Euro dazu.

Man hat das Thema einfach vorher nicht ernst genommen. Menschen sind jetzt sensibler, was ihre Belastungen angeht. René Schernikau Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck

"Man hat das Thema einfach vorher nicht ernst genommen", sagt Schernikau. "Man hat's einfach hingenommen. Menschen sind jetzt sensibler, was ihre Belastungen angeht." Er sei selber regelmäßig in den Einrichtungen und bemerke das.

Kita-Mitarbeiterinnen erhalten Zuschuss zu Hörschutz

Der Schutz wird an die Ohrmuschel angepasst und soll die höchsten und niedrigsten Lärm-Frequenzen unterdrücken. Das gegenseitige Verstehen sei weiterhin gewährleistet.

Yvonne Popke im Grundschulhort in Iden will den Hörschutz auf jeden Fall ausprobieren. Die Verbandsgemeinde hofft mit ihrem Schritt, die jetzt tätigen Erzieherinnen halten zu können. Die Personaldecke ist dünn; gerade werden für Einrichtungen in Arneburg-Goldbeck vier bis fünf neue Mitarbeiterinnen gesucht. Bildrechte: picture alliance / Romain Fellens | Romain Fellens

Gemeinde will gutes Image als Arbeitgeber

Der Hörschutz und der Gemeinde-Zuschuss dafür sollen ein Zeichen sein, sagt Bürgermeister Schernikau: dass man Wert auf das Wohlbefinden seiner – alten und womöglich neuen – Mitarbeiterinnen in den Kindereinrichtungen lege.