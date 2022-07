In Arneburg dauern die Löscharbeiten auf dem Gelände eines Zellstoffwerkes weiter an. Wie die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT am Samstagmorgen mitteilte, sind weiterhin zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Sie würden derzeit Schwelbrände löschen. Offene Flammen gebe es aber nicht mehr. Anwohnerinnen und Anwohner werden weiterhin gebeten, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.