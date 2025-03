In der Landesanstalt in Iden werden junge Leute aus ganz Deutschland zu Landwirten ausgebildet, deshalb sei der autarke Feldroboter in Iden genau richtig. Die jungen Leute, sagt Menning, seien modern aufgestellt, die würden an den "AgXeed" herangehen und fragen: Warum ist der nicht noch größer? Und diejenigen, die in der Landesanstalt ausgebildet würden, das seien die Firmeninhaber und Geschäftsführer von Morgen.