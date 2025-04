In Sachsen-Anhalt sind über 5.000 Menschen im Autismus-Spektrum gemeldet. Hinzu kommen viele nicht erfasste Fälle. In Deutschland soll von 100 Menschen einer betroffen sein. Von Autismus-Spektrum spricht man, weil man heute weiß, es gibt unendlich viele Formen von Autismus. Das Wissen darüber ist aber noch nicht weit verbreitet. Immer noch gibt es wenig geschultes Fachpersonal. In der Ausbildung nimmt Autismus deshalb an der Hochschule Magdeburg-Stendal einen besonderen Platz ein. Dort unterrichtet Prof. Claudia Wendel angehende Kindheitswissenschaftler und Rehabilitationspsychologen. "Wir wissen von vielen Menschen, dass sie auch viel Leid erfahren, weil lange Zeit nicht verstanden wird, was eigentlich los ist. Und dann braucht es Fachkräfte, um auch eine zuverlässige Diagnostik machen zu können."