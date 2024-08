Bildrechte: IMAGO / Gottfried Czepluch

Pkw kollidiert mit Lkw Autounfall in der Altmark: Mann schleudert durch Lkw-Scheibe

25. August 2024, 14:28 Uhr

Auf einer Kreuzung bei Arneburg im Landkreis Stendal ist am Samstag ein Pkw in einen Lkw gefahren. Der Mitfahrer des Lastwagens wurde durch die Frontscheibe geschleudert und schwer verletzt. Zwei weitere Menschen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Unfallverursacher wurde Anzeige erstattet.