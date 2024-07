An der A14-Elbebrücke bei Seehausen in der Altmark laufen seit Mittwoch bis Freitag wieder umfassende Montagearbeiten. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wird dort in den kommenden drei Tagen ein weiterer, 4.700 Tonnen teurer Metallkoloss Zentimeter für Zentimeter auf einem Brückenpfeiler in der Elbe platziert. Das soll mit einer Geschwindigkeit von zehn Metern pro Stunde geschehen. Das 240 Meter lange und 31 Meter breite Teil wird vom Nordufer aus nach Süden über die Elbe geschoben.