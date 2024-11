Ganz so groß ist der Druck an der Brückenbaustelle nicht, denn just die Teilstücke südlich und nördlich der Brücke sind – wie oben beschrieben – noch nicht mal im Bau befindlich. Entsprechend will sich Autobahn-Chef Steffen Kauert sich auch nicht festlegen, wann die A14 nun tatsächlich fertig sein wird. "Unseren Part von der Autobahn GmbH wollen wir 2028 in Osterburg abschließen. Wie lange die Abschnitte der Deges noch dauern, will ich nicht beurteilen."