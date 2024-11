Großbaustellen im Landkreis Stendal Warum die A14 nicht vor 2030 fertig ist

12. November 2024, 09:36 Uhr

Der Bau der Autobahn 14 bis an die nördliche Landesgrenze von Sachsen-Anhalt schreitet voran. In einem Jahr soll der nächste Abschnitt freigegeben werden – und der Autobahnverkehr bis an Stendal heranreichen. In anderthalb Jahren ist geplant, dass dann auch die neue Elbebrücke zwischen Seehausen und Wittenberge befahrbar ist. Doch für die Gesamtfertigstellung deutet sich Verzug an.