Nach rund drei Monaten sind die Bauarbeiten auf der A14 zwischen den Anschlussstellen Tangerhütte und Lüderitz beendet. Wie die Autobahn GmbH MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde die Verkehrssicherung in Richtung Schwerin am Dienstag und in Richtung Magdeburg am Mittwoch abgebaut.