Für 150.000 Euro sollen die Fahrstecken so umgebaut werden, dass sie sich nicht mehr kreuzen. Hierzu wird der Auffahrverkehr zunächst in nördliche Richtung und dann über die Fahrbahn hinweg in die Gegenrichtung nach Magdeburg geführt.

Die dadurch zukünftig entstehende, neue Verkehrsführung soll ein Jahr lang bis zur geplanten Fertigstellung des A14-Abschnittes von Lüderitz bis Stendal-Süd (B188) gelten. Insbesondere sollen damit an dieser Stelle Staus in der Ferienzeit verhindert werden. Derzeit fließe der Verkehr ohnehin gut, so Kauert, so dass die Verschiebung kein allzu großes Problem darstelle.