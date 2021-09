Ab sofort werden sich damit vier Teilabschnitte gleichzeitig im Bau befinden. Das Mammutprojekt " Nordverlängerung A14 " ist dann in der Altmark an mehreren Stellen gleichzeitig im Gange.

Gebaut wird seit 2018 bereits am rund 15 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Tangerhütte und Lüderitz. Ende 2023 soll hier der Verkehr rollen. Die Arbeiten am rund neun Kilometer langen Abschnitt von Seehausen bis zur Landesgrenze laufen seit Ende 2020. In rund vier Jahren soll diese Strecke inklusive neuer Elbbrücke fertig sein. Die anderen Abschnitte in Sachsen-Anhalt sind fertig geplant beziehungsweise bereits in Betrieb.