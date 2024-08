Auf der A14 bei Lüderitz im Landkreis Stendal sind am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Zwölf weitere wurden demnach verletzt.

Ein 68-jähriger Sattelzugfahrer übersah den Angaben zufolge auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stendal das Stauende und geriet auf die linke Fahrbahn. Der Lkw schob acht Fahrzeuge ineinander, geriet zurück auf die rechte Fahrbahn und landete im angrenzenden Straßengraben. Die Fahrzeuge wurden teilweise durch die Leitplanke auf die entgegengesetzte Fahrbahn geschoben.

In einem Pkw, der in dem Stau stand, wurden laut Polizei der 80-jährige Fahrer und eine 79-jährige Insassin durch den Zusammenstoß tödlich verletzt. Sie starben noch an der Unfallstelle. Drei Unfallbeteiligte wurden infolge des Zusammenstoßes schwer verletzt, neun weitere Personen leicht. Drei Beteiligte blieben unverletzt.