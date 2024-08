Bildrechte: medien-partner.net/Stefan Eberhardt

Sattelzug fuhr in Stau A14 bei Tangerhütte: Fahrbahn nach schwerem Unfall mit zwei Toten wieder freigegeben

17. August 2024, 08:35 Uhr

Auf der A14 bei Lüderitz im Landkreis Stendal ist am Freitagnachmittag ein Sattelzug in ein Stauende gefahren und hat mehrere Fahrzeuge ineinander geschoben. Zwei Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben, zwölf weitere wurden verletzt. Die Polizei hat die Autobahn 14 in Richtung Schwerin mittlerweile wieder freigegeben. Das teilte eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT am Samstagmorgen mit. Der Lkw wurde bis zum späten Abend geborgen.