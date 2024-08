Nach dem tödlichen Unfall auf der Autobahn 14 bei Lüderitz im Landkreis Stendal in der vergangenen Woche werden Konsequenzen gefordert. Ortsbürgermeisterin Edith Braun (parteilos) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Verkehrsführung an der Anschlussstelle Lüderitz müsse verändert werden. Dabei geht es demnach um zu kurze Schaltzeiten der Ampeln an Auf- und Abfahrt zur bzw. von der Autobahn. Braun zufolge führen die Schaltzeiten immer wieder zu Stau.

