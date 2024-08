Frist für Rettungsdienste in Gefahr

Große Teile des Fernverkehrs werden dann auf die Strecke über Stendal und Uelzen umgeleitet. Das könnte für den Landkreis und seinen Rettungsdienst zu einem Problem werden. Landrat Patrick Puhlmann (SPD) fürchtet lange Schrankendauerschließungen und Wartezeiten für Rettungsdienstfahrzeuge auf der Strecke.

Die gesetzlich vorgeschriebene Frist von zwölf Minuten zwischen Notruf und Eintreffen des Rettungsdienstes sei in Gefahr. "Deshalb haben wir ein Gutachten beauftragt, das klären soll, ob wir dann mehr Rettungsfahrzeuge brauchen oder mehrere Standorte für Rettungsfahrzeuge links und rechts der Bahnstrecke", sagt Puhlmann.

Unklar sei allerdings noch die Finanzierung der zusätzlichen Fahrzeuge. Und auch woher das Personal dafür herkommen soll, sei noch nicht geklärt. Klar sei aber: "Wir werden die Aufgabe Rettungsdienst so gut erfüllen, wie wir können. Und wenn es eine Erweiterung der Rettungsdienststandorte und -fahrzeuge braucht, dann wird es sie auch geben, egal was es kostet", sichert der Landrat zu.

Rettungswache Kläden stellt sich auf Schrankenschließung ein

Die Mitarbeiter der Rettungswache Kläden, die direkt an der betroffenen Bahnstrecke liegt, machen sich unterdessen eigene Gedanken, wie sie die Zwölf-Minuten-Frist auch bei möglichen langen Schrankenschließzeiten einhalten können. "Das Szenario ist einfach", berichtet der Bereichsleiter Rettungsdienst beim Arbeitersamariterband Andreas Lauenroth.

"Wir fahren bei geschlossenen Schranken mit Sondersignal links an der wartenden Autoschlange vorbei. Und hoffen, dass die Schranke schnell aufgeht und wir dann sofort losfahren können", sagt er. Außerdem könne die Leitstelle bis zum Eintreffen des Rettungswagens per Telefon Hilfe für die verunfallte Person leisten, etwa Wiederbelebungsmaßnahmen durch Angehörige anleiten. Bildrechte: MDR/Matthias Bruck

Bahn will lange Schließzeiten bei Schranken vermeiden

Was genau auf die Region mit den Zugumleitungen zukomme, sei von der Bahn noch nicht kommuniziert worden, mahnt der Landrat an. Man habe lediglich aus dem Internet erfahren, dass die Bauarbeiten bevorstehen. "Das stimmt so nicht, wir haben mit den Verantwortlichen gesprochen", reagiert Bahnsprecher Jörg Bönisch auf den Vorwurf.

Zudem soll die Situation an den Schranken laut Bönisch nicht so dramatisch werden wie vor Ort befürchtet. "Wir reduzieren den Fernverkehr vom Halbstunden- auf einen Stundentakt, wir leiten den Güterverkehr großräumig über Magdeburg um. Und wir stellen den Regionalverkehr auf der Strecke auf Schienenersatzverkehr um. So wird alles getan, um extrem lange Schrankenschließzeiten zu vermeiden." Das sei 2021, als es schon mal zu einer Sperrung der Bahnlinie Berlin-Hamburg kam, auch so gehandhabt worden. Ohne Dauerschrankenschließungen und Auswirkungen auf den Rettungsdienst.