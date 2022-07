Die Deutsche Bahn hat am Montag mit Bauarbeiten an der Schnellfahrstrecke Berlin-Stendal-Hannover begonnen. Wie das Unternehmen mitteilte, werden bis zum 1. Oktober an mehreren Stellen Gleise erneuert. Dadurch komme es zu abschnittsweisen Sperrungen, was Auswirkungen auf den Zugverkehr hat. Im Fernverkehr kommt es während der Bauarbeiten zu Ausfällen und Zugumleitungen. Stendal verliert rund die Hälfte seiner ICE- und IC-Halte.