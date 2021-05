Nach einem Feuer am Bahnhofsgebäude von Seehausen in der Altmark geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ein Sprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Zeugen hätten einige Personen vom Brandort weglaufen sehen. Das Feuer sei von einem Sofa ausgegangen, das an dem Gebäude gestanden habe. Unbekannte hätten es angezündet. Die Flammen seien schließlich auf ein Fenster des Bahnhofsgebäudes übergesprungen.