Die Lampen an den Treppen im Stendal Hauptbahnhof hängen zu tief (rechts im Foto zu sehen).

Die Lampen an den Treppen im Stendal Hauptbahnhof hängen zu tief (rechts im Foto zu sehen).

Die Lampen an den Treppen im Stendal Hauptbahnhof hängen zu tief (rechts im Foto zu sehen). Bildrechte: MDR/Anne Gehn-Zeller

Der neue Tunnel am Bahnhof Stendal konnte am Freitag nicht freigegeben werden. Der Pressesprecher der Deutschen Bahn, Jörg Bönisch, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Lampen in den Treppenaufgängen seien zu tief angebracht worden. Großgewachsene Menschen liefen Gefahr, sich den Kopf zu stoßen. Nacharbeiten hätten nicht den erwünschten Erfolg gebracht.