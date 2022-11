Bahnhof Stendal: Chaos wegen ausgefallener Züge und fehlenden Anzeigen

Ein Sprecher der Bahnkommunikation aus Hamburg teilt auf Nachfrage mit, dass es eine technische Störung am Bahnhof Stendal gibt. "Die Mitarbeitenden arbeiten mit Hochdruck an der Behebung. Wir bitten dies zu entschuldigen."



Viele Reisende beklagen an diesem Vormittag die fehlenden Informationen, gerade weil viele Züge eben nicht nach Plan fahren. Stendal im Tal der Ahnungslosen. "Das einzige, was man noch tun kann, ist rechtzeitig am richtigen Bahnsteig zu stehen und hoffen, dass irgendwann ein Zug in die richtige Richtung fährt", sagte die 11-jährige Schülerin Hannah Singer, die täglich zur Schule nach Salzwedel pendelt.