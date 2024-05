Direkt zu Beginn stößt Daniela Waiß auf zwei gebogene Bordsteinkanten hintereinander an der Ecke zur Mannsstraße. Ihre Funktion ist nicht ersichtlich. Stattdessen sorgen sie laut Waiß bei blinden Menschen für Verwirrung, vor allem im Zusammenhang mit den dort verlegten Leitplatten, deren Rillen in eine andere Richtung als die Kanten zeigen. "Blinde Menschen orientieren sich am Ende immer an den Kanten der Bordsteine. In diesem Fall würde ich die zwei gebogenen Bordsteinkanten direkt hintereinander ertasten und dann schräg anstatt gerade laufen. So lande ich aber gegenüber im Seitenstreifen", sagt Waiß.