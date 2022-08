Stendal muss im August für fünf Tage auf Fernverkehrszüge verzichten. In der Zeit vom 24. bis 29. August 2022 wird nach Angaben der Deutschen Bahn ein Weichenkomplex in Stendal umgebaut. Fernverkehrszüge können deshalb nicht in Stendal halten.

Die Züge der im Zwei-Stunden-Takt fahrenden Linie Berlin – Amsterdam halten ersatzweise in Rathenow. Zwischen Stendal und Rathenow bietet die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen an. Die Busse haben Anschluss an die IC-Züge von und nach Berlin. Alle weiteren Halte in Stendal entfallen.