Gegen die Baumbesetzer im Losser Forst bei Seehausen in der Altmark läuft eine Unterschriftenaktion. Initiiert hat sie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Rüdiger Kloth. Kloth sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man wolle nach Protesten und Anschlägen auf die Waldbesetzer die Normalität wiederhaben. Der so genannten schweigenden Mehrheit werde so eine Stimme gegeben. Die Menschen könnten sich mit ihrer Unterschrift dazu bekennen, dass sie die Zeit von vor zehn, elf Wochen zurückhaben wollten.