In den vergangenen Monaten blieb im Losser Forst offenbar alles friedlich. "Momentan hört man überhaupt nichts", sagt Seehausens Bürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler). Das sei auch schon im Winter so gewesen. Er wisse gar nicht, wie viele Leute dort überhaupt noch seien. "Die Baumbesetzer sind hier bei der Bevölkerung kein Thema mehr."

Aus Sicherheitsgründen hat der Landkreis Metallzäune um die Baumhäuser aufgestellt. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Behördenmitarbeiter kommen wöchentlich und manchmal sogar noch häufiger in den Wald, wie Pressesprecherin Angela Vogel mitteilt. Es gehe dabei nicht darum, Mängel festzustellen, sondern darum, Gefahren zu erkennen. So seien die Protestierenden auf die derzeit erhöhte Waldbrandgefahr hingewiesen worden. Derzeit gilt im Losser Forst die höchste Warnstufe vier. Es gehe für den Landkreis darum, mit dem "mildesten Mittel" die Gefahrenlage abzustellen, so die Pressesprecherin. So seien nach dem Sturm die Zäune um die betroffenen Bäume mit den instabilen Baumhäusern montiert worden.