Im Storbecker Forst bei Osterburg in der nördlichen Altmark haben Baumbesetzer ein weiteres Camp eingerichtet. Ähnlich wie im Losser Forst bei Seehausen richten sich die Proteste gegen den Bau der A14 . Die Protestler bei Storbeck besetzen nun einen Trassenabschnitt der Autobahn 14, der bereits für den Bau freigegeben ist. Dort ist also schon früher mit einer Konfrontation zu rechnen.

Die Polizei wollte sich auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT am Wochenende noch nicht äußern. Per Twitter hatten sich die neuen Baumbesetzer zu Wort gemeldet und auf ihre Existenz im Storbecker Forst aufmerksam gemacht. Unter dem Hashtag "Keine A14 in der Nachbarschaft" kündigen sie an, dass sie sich gegen die Rodung des Waldes für den A14-Bau stemmen.