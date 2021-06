Protest gegen A14-Weiterbau Konflikt um Baumbesetzer im Forst bei Seehausen eskaliert

Den Kameraden steckt noch der große Waldbrand von vor drei Jahren in den Knochen. Die Löscharbeiten hatten damals mehrere Tage gedauert. Landrat Puhlmann sagte, ihm graue es davor, dass Feuerwehrleute möglicherweise ihr Leben riskieren müssten, um illegale Demonstranten aus dem Wald zu holen.

Ebenso wie die Waldbrandgefahr bewegt allerdings die politische Auseinandersetzung weiter die Region. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Seehausen, Rüdiger Kloth (parteilos), sieht sich in seinen Vorahnungen bestätigt. Als die Baumbesetzer sich vor knapp zwei Monaten im Losser Forst einnisteten, fürchtete Kloth öffentlich, dass seine Kommune zu einem Ort ideologischer Auseinandersetzungen werden könnte.

Da könne sich "etwas hochschaukeln", so Kloth, der selbst kein Blatt vor den Mund nahm. So hätten die Autobahngegner nicht allein ökologische Beweggründe für ihr Tun: Einlassungen in Sozialen Medien und Transparente an den Baumhäusern weisen für Kloth darauf hin, dass zumindest ein Teil der Aktivisten linksextreme Ansichten vertrete.

Brenndes Sofa, Spreggsatz im Bahnhof und Schüsse

Im Bahnhof von Seehausen wurde ein Sofa angesteckt. (Archivbild) Bildrechte: Polizeirevier Stendal Der Protest im Wald hat deshalb selbst immer wieder Gegenproteste hervorgerufen. Diese mündeten allerdings mehrfach in Gewalt. Erst brannte ein Sofa, dann wurde ein selbstgebauter Sprengsatz im Seehäuser Bahnhof gezündet, dort wo die Autobahngegner ein Basislager eingerichtet haben und jeden Freitag ihre Mahnwachen abhalten.

Auch die AfD hatte noch vor der Landtagswahl die Stimmung angeheizt: Die Partei hielt auf dem Vorplatz des Bahnhofs eine Kundgebung mit rund 300 Leuten ab. Der Landtagsabgeordnete Ulrich Siegmund nannte die Aktivisten "linke Terroristen". Eine Hundertschaft Polizisten hatte gut damit zu tun, die AfD-Kundgebung und einen Umzug von Sympathisanten der Baumbesetzer auseinander zu halten. Wenige Stunden später explodierte der Sprengsatz im Basislager.

Schon dieser Vorfall hatte überregionale Aufmerksamkeit erregt. Noch größer ist das Echo auf einen weiteren Anschlag vom vergangenen Wochenende. Ein junger Grünenpolitiker und ein zwölfjähriger Junge wurden dabei in Seehausen unvermittelt mit einer Softair-Waffe beschossen. Beide hatten sich nach der Freitags-Demo am Bahnhof aufgehalten, als ein Unbekannter in einer Kutte nach Vorbild des Ku-Klux-Klans das Feuer eröffnete. Anschließend floh der Täter, die Polizei konnte ihn auch mithilfe eines Hubschraubers nicht erwischen. Im Internet kursiert seitdem ein Video des Vorfalls, das offenbar ein Bekannter des Schützen gedreht hat.

Linke fordert: Landtag soll aktiv werden

Als Konsequenz aus dem Vorfall will die Linksfraktion im Magdeburger Landtag nun eine Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Verfassungsschutzes beantragen. Die Linken-Politiker Stefan Gebhardt und Mario Blasche forderten dazu auf, nach den Anschlägen ein Zeichen für Demokratie und Sicherheit zu setzen. Die Geschädigten selbst haben für Mittwoch zu einer Pressekonferenz nach Seehausen geladen.

Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich am Dienstag zu den Vorgängen in Seehausen geäußert. "Die Ausübung demokratischer Grundrechte darf nicht durch Einschüchterungsversuche und Waffengewalt bedroht werden", so Haseloff. Er erwarte, dass die Auseinandersetzung zu kontroversen Themen auf allen Seiten gewaltfrei, sachorientiert und rechtsstaatlich erfolge.