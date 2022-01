Autofahrer in Stendal müssen sich von Mittwoch an auf Behinderungen einstellen. Die Lüderitzer Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs wird nach Angaben der Stadt zur Sackgasse. Dabei handelt es sich um die Straße, die aus der Stendaler Innenstadt in Richtung Magdeburg führt. Grund seien Bauarbeiten im alten Bahnhofstunnel, hieß es. Aus dem früheren Personentunnel wird demnach ein Rohr- und Kabelschacht. In ihm sollen unter anderem Wasser- und Gasrohre verlegt werden, im Anschluss wird der Tunnel verfüllt.