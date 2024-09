Die Brunnen waren aufgrund des hohen Grundwasserspiegels etwa 1,20 Meter bis 3,30 Meter tief. Die Ausgrabungen sollen die Geschichte der Altmark in der Völkerwanderungszeit und im Mittelalter aufhellen, als die Region bewegte Zeiten erlebte. "Im 5. und 6. Jahrhundert wanderten hier lebende germanische Gruppen ab, andere wanderten ein, im 7. Jahrhundert kamen die Slawen hinzu.

" Seit dem war die spätere Altmark Kontaktzone zwischen Menschen unterschiedlicher Sprache und kulturellen Hintergrunds", sagte Biermann. Der Fundplatz bei Belkau erweise sich als Brennpunkt dieser Prozesse. "Die Grabungen erbrachten reiche Funde aus fast allen Epochen seit der Jungsteinzeit", sagte Biermann. Römische Münzen und Militärausrüstung künden von Handel und vom Dienst germanischer Krieger in der Römischen Armee.

Besonders bemerkenswert sind Gewandspangen des 6. und frühen 7. Jahrhunderts, die ihre besten Parallelen in Südschweden und auf Gotland haben. Ihre große Zahl wirft die Frage auf, ob skandinavische Völkerschaften auf ihren Wanderungen zeitweise in der Altmark Station gemacht haben. Ebenso wurden vermutlich in der Siedlung hergestellte Werkzeuge, wie Sicheln, Messer und auch eiserne Pfeilspitzen, gefunden.