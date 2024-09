Besonders bemerkenswert sind Gewandspangen des 6. und frühen 7. Jahrhunderts, die ihre besten Parallelen in Südschweden und auf Gotland haben. Ihre große Zahl wirft die Frage auf, ob skandinavische Völkerschaften auf ihren Wanderungen zeitweise in der Altmark Station gemacht haben. Ebenso wurden vermutlich in der Siedlung hergestellte Werkzeuge, wie Sicheln, Messer und auch eiserne Pfeilspitzen, gefunden.