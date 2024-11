Sexualisierte Gewalt 30 Jahre Beratungsstelle "Miss-Mut" in Stendal

Hauptinhalt

20. November 2024, 05:04 Uhr

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der sexualisierten Gewalttaten in den letzten vier Jahren um sieben Prozent gestiegen. Viele Taten kommen gar nicht erst zur Anzeige. In Stendal begeht die Beratungsstelle "Miss Mut" ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass kamen bei einer Fachtagung Berater, Fachkräfte und Experten zusammen. Sie tauschten sich darüber, was bei den Beratungsangeboten im ländlichen Raum wichtig ist.