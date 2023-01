In Stendal wird erneut über den Sachsen-Anhalt-Tag im Jahr 2024 diskutiert. Am Dienstagnachmittag befasst sich der Kulturausschuss der Stadt damit. Ob die Stadt das Fest dann ausrichtet, will der Stadtrat final im Februar entscheiden. Stendal wollte das landesweit größte Volksfest bereits im vergangenen Jahr austragen. Es wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Der Sachsen-Anhalt-Tag fand in Stendal zuletzt 1997 statt.