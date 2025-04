Das sei teilweise eine fummlige Angelegenheit und zieht aber, wenn es nicht haargenau erledigt werde, so einiges nach sich. "Wenn das dann nicht stimmt, dann gibt's Sanktionen. Teilweise wirklich im ganz geringen Euro-Bereich. Das Amt muss das bearbeiten, einen Bescheid erstellen. Also, ein riesiger bürokratischer Aufwand. Da wäre es schon sehr, sehr hilfreich, wenn da eine Bagatellgrenze eingezogen werden würde. Ich glaub, die würden sich da 50 Prozent ihrer Arbeit sparen mit", ist sich Landwirt Torsten Werner sicher.

Was ihm die Lust an der Landwirtschaft insgesamt verleidet, seien die vielen Auflagen, die immer weltfremder würden, sagt er MDR SACHSEN-ANHALT. So habe das Bundeslandwirtschaftsministerium gefordert, dass die deutschen Bauern Zwischenfrüchte auf ihren Feldern anbauen müssten. Nun ernte der eine Landwirt früher als der andere und baue dementsprechend zu anderen Zeitpunkten Zwischenfrüchte an.