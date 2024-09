Die ersten Schritte beim Umbau des Bismarck-Museums in Schönhausen erfolgen erst einmal innerbetrieblich. Schon werden die ersten Umzugskisten gepackt, Konzepte für die neue Raumverteilung in die Tat umgesetzt. Die große Baumaßnahme – aus der alten Gutsscheune einen Wissensspeicher zu machen – beginnt im kommenden Jahr.

Otto von Bismarck – Gründer des Deutschen Reiches, oft eher diplomatischer Außenpolitiker, ja, Verfasser der Sozialistengesetze, aber auch Erfinder von Arbeitslosen- oder Rentenversicherung – hat Schönhausen, seinen Geburtsort, nicht bewusst erlebt. Seine Eltern zogen ein Jahr nach seiner Geburt nach Hinterpommern, gaben aber das Schönhauser Gut nicht auf. In der Patronatskirche dort wurde Bismarck getauft; ein authentischer Ort also. Ein Demokrat sei Otto von Bismarck zwar nicht gewesen, sagt Stiftungsleiterin Hopp, aber "Er ist ja nun unwidersprochen eine Schlüsselfigur der deutschen und der europäischen Geschichte des 19. Jahrhunderts gewesen."

Die Bismarck-Gedenkstiftung Schönhausen ist also die erste, die sich einem Politiker außerhalb des 20. Jahrhunderts widmet. Noch dazu ist es die einzige in Ostdeutschland und die einzige in einer extrem ländlichen Region. Andrea Hopp will – mit der zugesagten Hilfe des Bundes – aus dem Guts-Anwesen der Bismarcks einen Magneten mit internationalem Radius machen: "Wir können eigene Tagungen veranstalten, in Schulen gehen und wir haben Gelder, um Einrichtungen einzuladen. Und was wirklich richtig dringend ist: "Wir können die Ausstellung auf den neuesten Stand bringen", erläutert sie.