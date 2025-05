Altersgerecht wohnen: Bauunternehmer saniert Plattenbau in Bismark in der Altmark

Altersgerechte Wohnungen "Es ist ein Risiko": Junger Familienvater saniert Plattenbau in Bismark

30. Mai 2025, 13:30 Uhr

Viele Städte in Sachsen-Anhalt haben ihre Plattenbauten mit viel Fördergeldern abgerissen oder saniert. Dass privat Geld investiert wurde, war selten. In Bismark in der Altmark (Landkreis Stendal) versucht jetzt ein junger Bauunternehmer genau das. Der 31-jährige Bastian Behnert hat von der Stadt einen Plattenbau gekauft und will ihn wieder mit Leben füllen. Auch seine Familie packt mit an.